Les grands magasins de Douai du Furet du Nord à l’Homme de Fer

Douai Nord

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-16

Inspiré des Grands magasins parisiens des années 20 et de l’architecture industrielle, l’ancien immeuble Treca a fait peau neuve pour accueillir le Furet du Nord. Découvrez la réhabilitation de ce lieu qui a permis de conserver et sublimer les éléments de construction métalliques et en fer forgé de cet emblématique commerce de la Ville de Douai. Ensuite, laissez-vous surprendre par la découverte d’un commerce atypique À l’Homme de Fer , installé depuis 1926 dans un immeuble de la Reconstruction. Le bâtiment alliant Art déco et Régionalisme est à découvrir sans hésiter !

Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

English :

Inspired by 1920s Parisian department stores and industrial architecture, the former Treca building has been given a facelift to house Le Furet du Nord. Discover how the metal and wrought-iron construction elements of this emblematic Douai store have been preserved and enhanced. Then, let yourself be surprised by the discovery of an atypical shop, À l’Homme de Fer , installed since 1926 in a Reconstruction building. The building, which combines Art Deco and Regionalism, is a must-see!

L’événement Les grands magasins de Douai du Furet du Nord à l’Homme de Fer Douai a été mis à jour le 2025-02-17 par Office de tourisme du Douaisis