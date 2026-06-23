Les Grenouilles Liseuses avec Cécile Place de la Halle Langeac
vendredi 17 juillet 2026 · Place de la Halle · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Les Grenouilles Liseuses avec Cécile
Place de la Halle Café Grenouille Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Atelier de lecture à voix haute itinérant chez les participant-e-s. Travail de techniques de base + travail de recherche sur les Béates. Renseignements Inscriptions Cécile 06 77 60 38 88 ou ateliers-cecile@riseup.net
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Place de la Halle Café Grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
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English :
Traveling read-aloud workshop held at participants’ homes. Work on basic techniques + research on the B%E9ates. Information Registration: C%E9cile 06 77 60 38 88 or ateliers-cecile@riseup.net
L’événement Les Grenouilles Liseuses avec Cécile Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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