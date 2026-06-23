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AGENDA · Langeac

Les Grenouilles Liseuses avec Cécile Place de la Halle Langeac

vendredi 17 juillet 2026 · Place de la Halle · Langeac

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de la Halle
Adresse
Café Grenouille
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Les Grenouilles Liseuses avec Cécile

Place de la Halle Café Grenouille Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Atelier de lecture à voix haute itinérant chez les participant-e-s. Travail de techniques de base + travail de recherche sur les Béates. Renseignements Inscriptions Cécile 06 77 60 38 88 ou ateliers-cecile@riseup.net
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Place de la Halle Café Grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02  grenouillecafe@gmail.com

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English :

Traveling read-aloud workshop held at participants’ homes. Work on basic techniques + research on the B%E9ates. Information Registration: C%E9cile 06 77 60 38 88 or ateliers-cecile@riseup.net

L’événement Les Grenouilles Liseuses avec Cécile Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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