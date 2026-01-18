Les Grillades au coin du feu La Touchetière Cholet
Les Grillades au coin du feu La Touchetière Cholet vendredi 23 janvier 2026.
Les Grillades au coin du feu La Touchetière
41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20
Après le brasero cet été, place à la version hivernale !
Rendez-vous tous les vendredis, à partir de ce vendredi 16 janvier, pour profiter d’une soirée grillades au coin du feu ✨ .
41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03 crambaud@rgvgroupe.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Grillades au coin du feu La Touchetière Cholet a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du Choletais