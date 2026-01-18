Les Grillades au coin du feu La Touchetière Cholet

Les Grillades au coin du feu La Touchetière

41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20

Après le brasero cet été, place à la version hivernale !

Rendez-vous tous les vendredis, à partir de ce vendredi 16 janvier, pour profiter d’une soirée grillades au coin du feu ✨ .

+33 2 41 62 55 03 crambaud@rgvgroupe.com

