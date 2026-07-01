Les Grimpettes du Carladez Rando cyclo Brommat
dimanche 26 juillet 2026 · Brommat
Informations pratiques
Brommat
Les Grimpettes du Carladez Rando cyclo
Brommat Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
pour les moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Go ! Une nouvelle édition de la randonnée cyclo annuelle des Grimpettes du Carladez
18ème édition des Grimpettes. Le grand rendez-vous annuel des cyclos ouvert à tous .
Rando Cyclo 3 parcours de 42, 75 et 109 km environ.
Départ et arrivée à la grange de Pleau à Brommat départ libre de 7h à 9h30.
Plateaux repas et ravitaillements prévus par la Coopérative Jeune Montagne
Nouveaux circuits au travers des routes confidentielles du Carladez et de la Viadène. Cette randonnée prestigieuse est organisée et mise en place par le Cyclo-club du Carladez .
Pour les plus aguerris la possibilité de gravir le col de la Griffoul !
Ouvert aux VAE 5 .
Brommat 12600 Aveyron Occitanie
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English :
Go ! A new edition of the annual cycling tour of the Grimpettes du Carladez
L’événement Les Grimpettes du Carladez Rando cyclo Brommat a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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