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AGENDA · Brommat

Les Grimpettes du Carladez Rando cyclo Brommat

dimanche 26 juillet 2026 · Brommat

Les Grimpettes du Carladez Rando cyclo Brommat

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Ville
12600 Brommat
Département
Aveyron
Tarif
5 Tarif enfant pour les moins de 18 ans

Brommat

Les Grimpettes du Carladez Rando cyclo

Brommat Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
pour les moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Go ! Une nouvelle édition de la randonnée cyclo annuelle des Grimpettes du Carladez
18ème édition des Grimpettes. Le grand rendez-vous annuel des cyclos ouvert à tous .
Rando Cyclo 3 parcours de 42, 75 et 109 km environ.
Départ et arrivée à la grange de Pleau à Brommat départ libre de 7h à 9h30.
Plateaux repas et ravitaillements prévus par la Coopérative Jeune Montagne
Nouveaux circuits au travers des routes confidentielles du Carladez et de la Viadène. Cette randonnée prestigieuse est organisée et mise en place par le Cyclo-club du Carladez . 
Pour les plus aguerris la possibilité de gravir le col de la Griffoul !
Ouvert aux VAE 5  .

Brommat 12600 Aveyron Occitanie  

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English :

Go ! A new edition of the annual cycling tour of the Grimpettes du Carladez

L’événement Les Grimpettes du Carladez Rando cyclo Brommat a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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