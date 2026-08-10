LES GROS PATINENT BIEN THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC Pibrac

Informations pratiques

Pibrac

LES GROS PATINENT BIEN

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac Haute-Garonne

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-29 20:30:00

fin : 2027-04-29 22:00:00

Date(s) :

2027-04-29

Après Bigre, succès mondial, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne.

Sacré Molière 2022 du Meilleur spectacle de théâtre public .

Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident.

Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné.

Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours.

Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle.

Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées.

Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues.

( Le spectacle comporte une très courte scène de nu ) 27 .

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 07 12 11

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English :

Following *Bigre*, a global hit, Pierre Guillois and Olivier Martin-Salvan, in a dazzling display of cardboard cutouts, invite you on an imaginary journey—a fusion of the whimsy of a “cartoon” cabaret and a Shakespearean epic.

L’événement LES GROS PATINENT BIEN Pibrac a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE