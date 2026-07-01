Les Guinguettes de l’Herberie Les Guinguettes de l’Herberie Ombrée d’Anjou
vendredi 31 juillet 2026 · Les Guinguettes de l'Herberie · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Les Guinguettes de l’Herberie
Les Guinguettes de l’Herberie 601, lieu-dit la Haute Herberie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01
Les Guinguettes de l’Herberie, à partir du 10 Juillet jusqu’au samedi 1er Août 2026.
Les Guinguettes de l’Herberie c’est tous les vendredis et samedis soirs de juillet, de 18h à 23h. Venez passez un moment convivial à l’Herberie. .
Les Guinguettes de l’Herberie 601, lieu-dit la Haute Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82
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English :
Les Guinguettes de l’Herberie, from July 10 through Saturday, August 1, 2026.
L’événement Les Guinguettes de l’Herberie Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Anjou bleu
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