Les Guinguettes de l’Herberie Les Guinguettes de l’Herberie Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Les Guinguettes de l’Herberie

Les Guinguettes de l’Herberie 601, lieu-dit la Haute Herberie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01

Les Guinguettes de l’Herberie, à partir du 10 Juillet jusqu’au samedi 1er Août 2026.

Les Guinguettes de l’Herberie c’est tous les vendredis et samedis soirs de juillet, de 18h à 23h. Venez passez un moment convivial à l’Herberie. .

Les Guinguettes de l’Herberie 601, lieu-dit la Haute Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82

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English :

Les Guinguettes de l’Herberie, from July 10 through Saturday, August 1, 2026.

L’événement Les Guinguettes de l’Herberie Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Anjou bleu