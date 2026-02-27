Les Habilleuses – film documentaire Bibliothèque Buffon Paris
Dans le cadre du temps fort consacré au vêtement dans les bibliothèques de la Ville de Paris, la bibliothèque Buffon vous convie à la projection du film documentaire Les Habilleuses (France, 2018, 85 mn) réalisé par Jean-Louis Mahé et Gill Sgambato.
Ce long
métrage relate l’histoire de six jeunes filles en DMA (diplôme des métiers de la mode et des arts) au lycée Paul Poiret à Paris qui se confrontent à la réalité de la rue pour habiller les plus démunis. Les étudiantes relèvent le défi de concevoir et réaliser des vêtements à l’usage des sans-abri et de tous ceux qui souffrent du dénuement et de l’exclusion. Elles partent à leur rencontre afin de discuter de leurs besoins en vêtements et découvrir leur histoire. Elles cogitent, dessinent, raturent, s’interpellent, jouent de l’aiguille, du ciseau ou de la machine à coudre…
En présence des réalisateurs (sous réserve).
Samedi 30 mai 2026 à 15h, auditorium de la Bibliothèque Buffon, entrée libre
Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR
