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Les Hardis Sonnants – Boire & Manger en Musique à la Renaissance, Temple de Palaiseau, Palaiseau

dimanche 20 septembre 2026 · Temple de Palaiseau · Palaiseau

Les Hardis Sonnants – Boire & Manger en Musique à la Renaissance, Temple de Palaiseau, Palaiseau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple de Palaiseau
Adresse
33 avenue du président Wilson 91120 Palaiseau
Ville
91120 Palaiseau
Département
Essonne

Les Hardis Sonnants – Boire & Manger en Musique à la Renaissance Dimanche 20 septembre, 16h00 Temple de Palaiseau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Banquet en musique, évoquant tour à tour les différents mets du XVIe siècle à la mode au XVIe siècle
Une dizaine de chanteurs réunis sous la direction d’Adrien Stadler-Galand vous invitent à une sorte de banquet en musique. Vous entendrez des œuvres vocales évoquant tour à tour les différents mets à la mode au XVIe siècle, sans oublier les boissons favorites des musiciens de ce temps. Chansons courtoises, rustiques, « fricassées » où des thèmes populaires s’entremêlent savamment, ainsi que messes-parodies dialoguant avec leur motif initial, feront le plaisir de vos oreilles et peut-être de vos papilles !

Temple de Palaiseau 33 avenue du président Wilson 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Garennes Essonne Île-de-France
Banquet en musique, évoquant tour à tour les différents mets du XVIe siècle à la mode au XVIe siècle

©HxB: 92.6 x 113.2 cm; Mischtechnik auf Eichenholz; Inv. 432

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