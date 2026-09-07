Les Hardis Sonnants – Boire & Manger en Musique à la Renaissance, Temple de Palaiseau, Palaiseau
dimanche 20 septembre 2026 · Temple de Palaiseau · Palaiseau
Informations pratiques
Les Hardis Sonnants – Boire & Manger en Musique à la Renaissance Dimanche 20 septembre, 16h00 Temple de Palaiseau Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Banquet en musique, évoquant tour à tour les différents mets du XVIe siècle à la mode au XVIe siècle
Une dizaine de chanteurs réunis sous la direction d’Adrien Stadler-Galand vous invitent à une sorte de banquet en musique. Vous entendrez des œuvres vocales évoquant tour à tour les différents mets à la mode au XVIe siècle, sans oublier les boissons favorites des musiciens de ce temps. Chansons courtoises, rustiques, « fricassées » où des thèmes populaires s’entremêlent savamment, ainsi que messes-parodies dialoguant avec leur motif initial, feront le plaisir de vos oreilles et peut-être de vos papilles !
Temple de Palaiseau 33 avenue du président Wilson 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Garennes Essonne Île-de-France
Banquet en musique, évoquant tour à tour les différents mets du XVIe siècle à la mode au XVIe siècle
©HxB: 92.6 x 113.2 cm; Mischtechnik auf Eichenholz; Inv. 432
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