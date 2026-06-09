Les Haut-parleurs Balade contée avec Vassili Ollivro Rue de la gare. Contes ferroviaires Espace Kenere Pontivy

Pontivy

Les Haut-parleurs Balade contée avec Vassili Ollivro Rue de la gare. Contes ferroviaires

Espace Kenere 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Le tacot, le tortillard, le brûle talus, autant de noms qui ont été donnés aux petits trains qui sillonnaient le pays au début du XXe siècle. Ferdinand est fasciné par ce train qui passe devant chez lui. Le jour de ses six ans il demande à son père de tout lui expliquer sur le train, mais pour toute réponse, celui-ci marmonne qu’il comprendra quand il sera plus grand. Dès lors, Ferdinand cherchera par lui-même et avec l’aide des habitants de la Rue de la Gare…

Vassili Ollivro est un conteur breton, basé dans le Trégor et qui depuis bientôt 25 ans raconte des histoires du répertoire traditionnel et crée aussi des contes inspirés de récits de vie mettant en scène des personnages croisés ici et là.

Comment ce gars-là est-il devenu conteur ? Question presque inutile. Il semble que Vassili SOIT un conteur, c’est tout. De naissance, de racines, d’ADN même. Il ouvre la bouche pour parler, il raconte déjà, c’est plus fort que lui. La météo en deviendrait presque une saga d’aventures, avec un type comme ça. Dans la vie, une énergie électrique, crépitante, toujours en éveil. Sur scène, une présence posée, une voix calme et grave, qui vous réinstalle les pieds bien droits dans les godasses, une sensibilité à fleur de peau, des histoires nourries d’humains.

Mais gare ! On peut aussi sortir de là essoufflé, larmes aux yeux, les côtes et les joues douloureuses !

Balade contée à l’occasion du festival Les Haut-parleurs#6 du 07 au 08 juillet.

Départ de la médiathèque à 16H30. .

Espace Kenere 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement Les Haut-parleurs Balade contée avec Vassili Ollivro Rue de la gare. Contes ferroviaires Pontivy a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté