Les Haut-parleurs La quête du chevalier Charrette avec Dominique Bussonnais Château de Pontivy Pontivy
Les Haut-parleurs La quête du chevalier Charrette avec Dominique Bussonnais Château de Pontivy Pontivy mercredi 8 juillet 2026.
Pontivy
Les Haut-parleurs La quête du chevalier Charrette avec Dominique Bussonnais
Château de Pontivy 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Une épopée médiévale fantaisiste et interactive
Le vaillant Chevalier Charrette frappe à la porte d’un château pour divertir le roi en échange d’hospitalité. Tombé amoureux de la princesse, il doit retrouver le Diadème de la Reine pour obtenir sa main. Sur sa route, il affronte ogres, sorcière, dragons, vampires… mettant à l’épreuve sa ruse, sa force et son courage.
Le chevalier devient conteur. Les kamishibaï, lampe magique et théâtre féerique servent d’illustrations pour ce spectacle captivant qui mêle récits traditionnels, chansons, tours de magie.
Spectacle tout public à partir de 3 ans | Durée 50 mn
TEASER https://youtu.be/QXxEhZ8WmIw
GRATUIT SUR INSCRIPTION
SPECTACLE DANS LA COUR DU CHÂTEAU à l’occasion du festival des arts de la parole Les Haut-parleurs #6 .
Château de Pontivy 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 37 39 00 61
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English :
L’événement Les Haut-parleurs La quête du chevalier Charrette avec Dominique Bussonnais Pontivy a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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