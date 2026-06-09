Les Haut-parleurs La quête du chevalier Charrette avec Dominique Bussonnais Château de Pontivy Pontivy mercredi 8 juillet 2026.

Pontivy

Les Haut-parleurs La quête du chevalier Charrette avec Dominique Bussonnais

Château de Pontivy 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Une épopée médiévale fantaisiste et interactive

Le vaillant Chevalier Charrette frappe à la porte d’un château pour divertir le roi en échange d’hospitalité. Tombé amoureux de la princesse, il doit retrouver le Diadème de la Reine pour obtenir sa main. Sur sa route, il affronte ogres, sorcière, dragons, vampires… mettant à l’épreuve sa ruse, sa force et son courage.

Le chevalier devient conteur. Les kamishibaï, lampe magique et théâtre féerique servent d’illustrations pour ce spectacle captivant qui mêle récits traditionnels, chansons, tours de magie.

Spectacle tout public à partir de 3 ans | Durée 50 mn

TEASER https://youtu.be/QXxEhZ8WmIw

GRATUIT SUR INSCRIPTION

SPECTACLE DANS LA COUR DU CHÂTEAU à l’occasion du festival des arts de la parole Les Haut-parleurs #6 .

Château de Pontivy 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 37 39 00 61

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English :

L’événement Les Haut-parleurs La quête du chevalier Charrette avec Dominique Bussonnais Pontivy a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté