Les Haut-parleurs L’affaire du Grand Méchant Loup de et avec Monsieur Mouch Château de Pontivy Pontivy
Les Haut-parleurs L’affaire du Grand Méchant Loup de et avec Monsieur Mouch Château de Pontivy Pontivy mercredi 8 juillet 2026.
Pontivy
Les Haut-parleurs L’affaire du Grand Méchant Loup de et avec Monsieur Mouch
Château de Pontivy 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Artiste conteur, auteur & bricoleur
Voici le récit du procès en révision accordé au Grand Méchant Loup, grâce à de nouveaux éléments dans le double meurtre pour lequel il est déjà condamné.
C’est la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge et de Mère-grand, enfin dévoilée. Jean de La Fontaine en expert psychiatre ; Charles Perrault en flic à la retraite ; L’ainé des petits cochons, et autres victimes du Loup, lui ayant survécu, se succèdent à la barre pour témoigner.
Ce récit fou et décalé, est ponctué d’inserts sonores venant de sa petite radio de cuisine, qui le font parfois basculer de son rôle de narrateur à l’incarnation des personnages du drame qui se joue Reporters, avocats, témoins et commentateurs…
Spectacle tout public à partir de 13 ans | Durée 1H03
TEASER www.youtube.com/watch?v=IuwIftZ38Bc
SPECTACLE GRATUIT SUR INSCRIPTION
SPECTACLE DANS LA COUR DU CHÂTEAU à l’occasion du Festival des arts de la parole Les Haut-parleurs #6 .
Château de Pontivy 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
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English :
L’événement Les Haut-parleurs L’affaire du Grand Méchant Loup de et avec Monsieur Mouch Pontivy a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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