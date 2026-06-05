Les Haut-parleurs L’affaire du Grand Méchant Loup de et avec Monsieur Mouch Château de Pontivy Pontivy

Pontivy

Les Haut-parleurs L’affaire du Grand Méchant Loup de et avec Monsieur Mouch

Château de Pontivy 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Artiste conteur, auteur & bricoleur

Voici le récit du procès en révision accordé au Grand Méchant Loup, grâce à de nouveaux éléments dans le double meurtre pour lequel il est déjà condamné.

C’est la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge et de Mère-grand, enfin dévoilée. Jean de La Fontaine en expert psychiatre ; Charles Perrault en flic à la retraite ; L’ainé des petits cochons, et autres victimes du Loup, lui ayant survécu, se succèdent à la barre pour témoigner.

Ce récit fou et décalé, est ponctué d’inserts sonores venant de sa petite radio de cuisine, qui le font parfois basculer de son rôle de narrateur à l’incarnation des personnages du drame qui se joue Reporters, avocats, témoins et commentateurs…

Spectacle tout public à partir de 13 ans | Durée 1H03

TEASER www.youtube.com/watch?v=IuwIftZ38Bc

SPECTACLE GRATUIT SUR INSCRIPTION

SPECTACLE DANS LA COUR DU CHÂTEAU à l’occasion du Festival des arts de la parole Les Haut-parleurs #6 .

Château de Pontivy 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement Les Haut-parleurs L’affaire du Grand Méchant Loup de et avec Monsieur Mouch Pontivy a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté