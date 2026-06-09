Les Haut-parleurs Mon Robert de et avec Anne Tifine Caravane Compagnie Espace Kenere Pontivy

Pontivy

Les Haut-parleurs Mon Robert de et avec Anne Tifine Caravane Compagnie

Espace Kenere 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Une exploration poétique et impertinente des mots du dictionnaire.

D’une humanité profonde, fragile et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, il a réponse à tout.

Tout en démesure et en poésie, Arlette questionne les dictionnaires et l’image qu’ils véhiculent de la société, de la femme etc.

Un spectacle qui suscite rire, réflexion et émotions.

Écrit à destination des adultes mais apprécié dès 8 ans.

Spectacle gratuit dans la cour du château à l’occasion de la 6e édition du festival Les Haut-parleurs.

https://www.caravanecompagnie.fr/null .

Espace Kenere 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement Les Haut-parleurs Mon Robert de et avec Anne Tifine Caravane Compagnie Pontivy a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté