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Les Haut-parleurs Mon Robert de et avec Anne Tifine Caravane Compagnie Espace Kenere Pontivy

Les Haut-parleurs Mon Robert de et avec Anne Tifine Caravane Compagnie Espace Kenere Pontivy mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Espace Kenere

Adresse : 34 Bis Rue du Général de Gaulle

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Tarif :

Pontivy

Les Haut-parleurs Mon Robert de et avec Anne Tifine Caravane Compagnie

Espace Kenere 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Une exploration poétique et impertinente des mots du dictionnaire.
D’une humanité profonde, fragile et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, il a réponse à tout.
Tout en démesure et en poésie, Arlette questionne les dictionnaires et l’image qu’ils véhiculent de la société, de la femme etc.
Un spectacle qui suscite rire, réflexion et émotions.
Écrit à destination des adultes mais apprécié dès 8 ans.
Spectacle gratuit dans la cour du château à l’occasion de la 6e édition du festival Les Haut-parleurs.
https://www.caravanecompagnie.fr/null   .

Espace Kenere 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61 

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English :

L’événement Les Haut-parleurs Mon Robert de et avec Anne Tifine Caravane Compagnie Pontivy a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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