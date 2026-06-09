Les Haut-parleurs Mon Robert de et avec Anne Tifine Caravane Compagnie Espace Kenere Pontivy
Les Haut-parleurs Mon Robert de et avec Anne Tifine Caravane Compagnie Espace Kenere Pontivy mardi 7 juillet 2026.
Pontivy
Les Haut-parleurs Mon Robert de et avec Anne Tifine Caravane Compagnie
Espace Kenere 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Une exploration poétique et impertinente des mots du dictionnaire.
D’une humanité profonde, fragile et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, il a réponse à tout.
Tout en démesure et en poésie, Arlette questionne les dictionnaires et l’image qu’ils véhiculent de la société, de la femme etc.
Un spectacle qui suscite rire, réflexion et émotions.
Écrit à destination des adultes mais apprécié dès 8 ans.
Spectacle gratuit dans la cour du château à l’occasion de la 6e édition du festival Les Haut-parleurs.
https://www.caravanecompagnie.fr/null .
Espace Kenere 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Haut-parleurs Mon Robert de et avec Anne Tifine Caravane Compagnie Pontivy a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Pontivy (Morbihan)
- L’IME s’expose Espace Kenere, médiathèque Pontivy 9 juin 2026
- Destination les océans Espace Kenere, médiathèque Pontivy 9 juin 2026
- Ciné-débat Dans le sillage des baleines l’écovoyage d’Arvik Espace Kenere, médiathèque Pontivy 9 juin 2026
- Balade géologique à Pontivy Pontivy 11 juin 2026
- Les idées phil’ Espace Kenere, médiathèque Pontivy 13 juin 2026