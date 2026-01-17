Visite guidée : Napoléonville express, Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY, Pontivy

Visite guidée : Napoléonville express 8 juillet – 2 septembre, les mercredis Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Morbihan

Tarifs : plein 4€, réduit 2€ | Durée 30min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:15:00+02:00 – 2026-07-08T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-02T14:15:00+02:00 – 2026-09-02T14:45:00+02:00

Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Pontivy 56300 Morbihan Bretagne 02 97 25 04 10 tourisme@pontivycommunaute.com https://www.tourisme-pontivycommunaute.com/billetterie/

Découvrez l’histoire de Pontivy au 19e siècle : Napoléonville. Le guide vous emmènera de l’Office de tourisme jusqu’à la gare napoléonienne, sur les traces de la famille Bonaparte. Napoléonville Napoléon Express

