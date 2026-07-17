Les heures discrètes, Archives municipales de Tourcoing, Tourcoing
vendredi 6 novembre 2026 · Archives municipales de Tourcoing · Tourcoing
Informations pratiques
Les heures discrètes 6 novembre 2026 – 30 avril 2027 Archives municipales de Tourcoing Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T13:30:00+01:00 – 2026-11-06T17:30:00+01:00
Fin : 2027-04-30T13:30:00+02:00 – 2027-04-30T17:30:00+02:00
Les heures discrètes
Franchir le seuil de l’intime, saisir un instant suspendu, révéler l’ordinaire dans ce qu’il a d’extraordinaire, telle est l’ambition de l’exposition des Archives municipales. À travers leurs photographies, nos ancêtres tourquennois partagent des fragments de vie, des habitudes quotidiennes et des émotions discrètes. Ces images composent une mosaïque sensible où chaque regard raconte une histoire singulière et pourtant universelle. Entre intimité, émotions et spontanéité, cette exposition invite le public à découvrir Tourcoing sous un angle humain et authentique.
Archives municipales de Tourcoing 28 rue Pierre de Guethem 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 85 https://mediatheques.tourcoing.fr/accueil-archives-municipales
Les heures discrètes
©archivesmunicipalestourcoing
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