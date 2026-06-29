Les Heures d’Orgue 2026 Place du Maréchal Foch Agen

Informations pratiques

Agen

Les Heures d’Orgue 2026

Place du Maréchal Foch Cathédrale Saint-Caprais Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Concerts d’orgue sur les deux instruments classés au titre des Monuments Historiques de la cathédrale d’Agen. Concerts retransmis sur écran géant dans la nef.

Cécile Fornerod, soprano et Pauline Chabert, orgue

La programmation variée mettra à l’honneur les deux orgues classés au titre des Monuments historiques de la cathédrale.

Des récitals d’orgue solo, le chœur russe de Paris ou encore des trompettes, chanteurs, saxophonistes ou la harpe viendront se joindre au roi des instruments.

Entrée et participation libres

Projection sur écran géant .

Place du Maréchal Foch Cathédrale Saint-Caprais Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 95 87 12 jeromechabert@institutmarcderanse.com

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English : Les Heures d’Orgue 2026

Organ concerts featuring the two instruments listed as Historic Monuments at Agen Cathedral. Concerts broadcast on a giant screen in the nave.

Cécile Fornerod, soprano, and Pauline Chabert, organ

L’événement Les Heures d’Orgue 2026 Agen a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen