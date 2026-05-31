Les heures du cinéma à la Bibliothèque François Truffaut – Westerns et films de sabre Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris

En collaboration avec la médiathèque Marguerite Duras, la bibliothèque du cinéma François Truffaut vous propose de venir découvrir ou redécouvrir les genres emblématiques du western et du film de sabre.

L’évènement « Les heures du cinéma » met en avant une sélection d’extraits de films commentés par nos bibliothécaires. En créant un dialogue entre cowboys et samouraïs, observez les codes, les continuités ou similarités de ces deux genres iconiques. Parcourez à la fois l’Ouest américain et le Japon médiéval.

La richesse de ces genres et de leurs réinventions dans le temps nous permet de vous présenter une large sélection de films, allant des années 1950 à aujourd’hui.

Vous seront présentées des productions classiques hollywoodiennes, ainsi qu’italiennes avec ses westerns spaghettis, mais aussi des productions asiatiques (chanbara et wu xia pian).

Leurs différentes variations et renouvellements seront également évoqués, notamment depuis l’arrivée du Nouvel Hollywood.

La bibliothèque du cinéma vous donne rendez-vous dans la Lucarne autour des Heures du cinéma ! Il vous sera présentée une sélection d’extraits de films, commentés par les bibliothécaires, autour de la thématique « Westerns et films de sabre ».

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Sur réservation, dans la limite de 25 places disponibles

01 40 26 29 33 | bibliotheque.cinema@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris



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