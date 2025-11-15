Les Heures du conte médiathèque James Baldwin Paris

Venez assister à l’heure du conte de la médiathèque James Baldwin: lecture d’histoires, comptines, jeux de doigts et chansignes, animées par les bibliothécaires.

Deux séances se succèdent :

– à 10h30 pour les plus petits (0-3 ans)

– à 11h pour les plus grands (3-6 ans)

Une date sur deux est bilingue LSF/FR. Préparez-vous à plonger dans un

univers où les histoires s’animent à deux mains et où chaque langue trouve sa

mélodie ! En français, les mots s’envolent, et en Langue des Signes Française

(LSF), les gestes prennent vie. Chaque mouvement devient une poésie

visuelle où les signes sont aussi puissants que les paroles.

Dates :

– Samedi 15 novembre : bilingue LSF/FR

– Samedi 6 décembre

– Samedi 10 janvier

– Samedi 24 janvier : bilingue LSF/FR – Spécial Nuits de la lecture autour du thème « Villes et campagnes »

– Samedi 7 février

– Samedi 21 février : bilingue LSF/FR

– Samedi 14 mars

– Samedi 28 mars : bilingue LSF/FR

– Samedi 11 avril

– Samedi 9 mai : bilingue LSF/FR

– Samedi 13 juin – Spécial Pride Zine Fest !

– Samedi 27 juin : bilingue LSF/FR

Entrée gratuite, inscription sur place le jour J.

Les séances bilingues LSF/FR :

Un moment à partager en famille avec les tout-petits !

Le samedi 27 juin 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 13 juin 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 09 mai 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 11 avril 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 28 mars 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 14 mars 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 21 février 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 07 février 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 24 janvier 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 10 janvier 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 20 décembre 2025

de 10h30 à 11h30

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h30 à 11h30

Le samedi 15 novembre 2025

de 10h30 à 11h30

gratuit

Inscription sur place le jour J, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T11:30:00+01:00

fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00

Date(s) : 2025-11-15T10:30:00+02:00_2025-11-15T11:30:00+02:00;2025-12-06T10:30:00+02:00_2025-12-06T11:30:00+02:00;2025-12-20T10:30:00+02:00_2025-12-20T11:30:00+02:00;2026-01-10T10:30:00+02:00_2026-01-10T11:30:00+02:00;2026-01-24T10:30:00+02:00_2026-01-24T11:30:00+02:00;2026-02-07T10:30:00+02:00_2026-02-07T11:30:00+02:00;2026-02-21T10:30:00+02:00_2026-02-21T11:30:00+02:00;2026-03-14T10:30:00+02:00_2026-03-14T11:30:00+02:00;2026-03-28T10:30:00+02:00_2026-03-28T11:30:00+02:00;2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T11:30:00+02:00;2026-05-09T10:30:00+02:00_2026-05-09T11:30:00+02:00;2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T11:30:00+02:00;2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T11:30:00+02:00

médiathèque James Baldwin 10 bis Rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/