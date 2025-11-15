Les Heures du conte médiathèque James Baldwin Paris
Les Heures du conte médiathèque James Baldwin Paris samedi 15 novembre 2025.
Venez assister à l’heure du conte de la médiathèque James Baldwin: lecture d’histoires, comptines, jeux de doigts et chansignes, animées par les bibliothécaires.
- Deux séances se succèdent :
– à 10h30 pour les plus petits (0-3 ans)
– à 11h pour les plus grands (3-6 ans)
Une date sur deux est bilingue LSF/FR. Préparez-vous à plonger dans un
univers où les histoires s’animent à deux mains et où chaque langue trouve sa
mélodie ! En français, les mots s’envolent, et en Langue des Signes Française
(LSF), les gestes prennent vie. Chaque mouvement devient une poésie
visuelle où les signes sont aussi puissants que les paroles.
- Dates :
– Samedi 15 novembre : bilingue LSF/FR
– Samedi 6 décembre
– Samedi 10 janvier
– Samedi 24 janvier : bilingue LSF/FR – Spécial Nuits de la lecture autour du thème « Villes et campagnes »
– Samedi 7 février
– Samedi 21 février : bilingue LSF/FR
– Samedi 14 mars
– Samedi 28 mars : bilingue LSF/FR
– Samedi 11 avril
– Samedi 9 mai : bilingue LSF/FR
– Samedi 13 juin – Spécial Pride Zine Fest !
– Samedi 27 juin : bilingue LSF/FR
Entrée gratuite, inscription sur place le jour J.
Les séances bilingues LSF/FR :
Un moment à partager en famille avec les tout-petits !
gratuit
Inscription sur place le jour J, dans la limite des places disponibles
Tout public.
médiathèque James Baldwin 10 bis Rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/