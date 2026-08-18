Les hiboux, ça va être chouette ! Porte de France Marsal
dimanche 1 novembre 2026 · Porte de France · Marsal
Informations pratiques
Marsal
Les hiboux, ça va être chouette !
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-01 14:30:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-11-01
Pour Halloween, les hiboux survolent le Musée du Sel… fabriquons notre propre petit hibou magique pour décorer ta maison! Prépare tes ciseaux et ton imagination pour donner vie au roi de la nuit.
Enfant de 4 à 10 ansEnfants
4 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
For Halloween, owls are flying over the Salt Museum—let’s make our own little magical owl to decorate your home! Grab your scissors and let your imagination run wild to bring the king of the night to life.
Ages 4–10
L’événement Les hiboux, ça va être chouette ! Marsal a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
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