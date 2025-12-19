Les Histoires du mercredi, Médiathèque Lambesc
Les Histoires du mercredi, Médiathèque Lambesc mercredi 4 février 2026.
Les Histoires du mercredi
Mercredi 4 février 2026 de 10h à 11h. Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône
Le rendez-vous lecture pour les 4-7 ans, avec un nouvel horaire !Familles
L’occasion de découvrir de belles histoires et de chouettes documentaires sélectionnés et lus par les bibliothécaires aventure, émotions, frissons et humour garantis.
Public de 4 à 7 ans Tarif gratuit, sur inscription
Rens. et réservation Médiathèque 04 42 17 00 63 .
Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63
The reading event for 4-7 year-olds, with a new timetable!
