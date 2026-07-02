Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus – Mise à jour 2.0, Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

jeudi 22 avril 2027 · Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire · Nantes

Informations pratiques

Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus – Mise à jour 2.0 Jeudi 22 avril 2027, 20h00 Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

40 € / 48 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-22T20:00:00+02:00 – 2027-04-22T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-22T20:00:00+02:00 – 2027-04-22T22:00:00+02:00

Le spectacle culte est de retour près de chez vous !

Déjà applaudi par plus de 3 millions de spectateurs, ce seul en scène incontournable revient pour une mise à jour 2.0.

À une époque où les relations hommes-femmes sont plus que jamais questionnées, Paul Dewandre nous entraîne avec humour et tendresse dans une exploration des différences qui nous rapprochent. Loin des clichés, ce spectacle célèbre la compréhension, l’égalité et surtout… l’amour !

Entre fous rires et réflexions, vous vous reconnaîtrez, vous échangerez des coups de coude complices, et vous vous surprendrez à penser : « Ah… si j’avais compris tout cela plus tôt ! »

Un moment unique, drôle, intelligent et profondément actuel, mis en scène par Thomas Le Douarec.

Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire 2B rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/les-hommes-viennent-de-mars-et-les-femmes-de-venus-mise-a-jour-2-0-2.html »}]

Seul en scène LAPS Le LAPS