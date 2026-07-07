Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus Mise à jour 2.0 Thionville
samedi 17 avril 2027 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus Mise à jour 2.0
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-04-17 20:00:00
fin : 2027-04-17 23:00:00
Date(s) :
2027-04-17
Le spectacle culte est de retour près de chez vous !
Déjà applaudi par plus de 3 millions de spectateurs, ce seul en scène incontournable revient pour une mise à jour 2.0.
À une époque où les relations hommes femmes sont plus que jamais questionnées, Paul Dewandre nous entraîne avec humour et tendresse dans une exploration des différences qui nous rapprochent. Loin des clichés, ce spectacle célèbre la compréhension, l’égalité et surtout… l’amour !
Entre fous rires et réflexions, vous vous reconnaîtrez, vous échangerez des coups de coude complices, et vous vous surprendrez à penser Ah… si j’avais compris tout cela plus tôt !
Un moment unique, drôle, intelligent et profondément actuel, mis en scène par Thomas Le Douarec.Tout public
45 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
The cult classic is back near you!
Already acclaimed by more than 3 million audience members, this must-see one-man show returns in a 2.0 update.
At a time when relationships between men and women are being questioned more than ever, Paul Dewandre takes us on a journey—with humor and tenderness—to explore the differences that bring us closer together. Far from clichés, this show celebrates understanding, equality, and above all… love!
Between bursts of laughter and moments of reflection, you’ll recognize yourselves, exchange knowing nudges, and find yourselves thinking: “Ah… if only I’d understood all this sooner!”
A unique, funny, intelligent, and deeply relevant experience, directed by Thomas Le Douarec.
L’événement Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus Mise à jour 2.0 Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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