Informations pratiques

Mutzig

Les hommes viennent de Mars, les femmes de Venus

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-02-07 16:00:00

fin : 2027-02-07

Date(s) :

2027-02-07

Vingt ans de succès, trois millions de spectateurs en francophonie et une dizaine d’autres pays. Un spectacle culte aujourd’hui remis à jour pour notre plus grand plaisir.

La raison pour laquelle ce spectacle traverse générations et cultures est simple Paul a trouvé une manière unique de parler de notre couple, à la fois drôle, légère et profonde.

Ne vous fiez pas au titre et soyez rassuré. Personne n’est mis dans une case. Paul ne nous parle que d’amour et de compréhension mutuelle en couple.

Ce qu’il partage résonne tellement que les spectateurs se mettent rapidement à vibrer à l’unisson. Les couples s’échangent des regards complices, se donnent des petits coups de coudes, éclatent de rire et finissent ensemble les phrases de Paul. Ils sont à la fois surpris et soulagés de voir à quel point ce qu’ils pensaient être les seuls à vivre est tellement partagé.

Vous ne ressortirez pas indemnes d’une telle soirée plus indulgents et plus complices. Et comme déjà des millions de couples avant vous, vous vous direz: Ah si on m’avait dit tout cela plus tôt ! .

Heureusement, il n’est jamais trop tard. Alors courez voir ou revoir ce one man show hors du temps qui a séduit les parents il y a vingt ans et séduit aujourd’hui leurs enfants. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

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English :

L’événement Les hommes viennent de Mars, les femmes de Venus Mutzig a été mis à jour le 2026-07-18 par Le Dôme de Mutzig