AGENDA · Les Houches
Les Houches en Fête Les Houches
dimanche 2 août 2026 · Les Houches
Informations pratiques
Les Houches
Les Houches en Fête
Place du village Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Toute la journée Marché artisanal
.
Place du village Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
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English :
All day: Craft market
L’événement Les Houches en Fête Les Houches a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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