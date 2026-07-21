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AGENDA · Les Houches

Les Houches en Fête Les Houches

dimanche 2 août 2026 · Les Houches

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place du village
Ville
74310 Les Houches
Département
Haute-Savoie
Tarif

Les Houches

Les Houches en Fête

Place du village Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Toute la journée Marché artisanal
  .

Place du village Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62  info@leshouches.com

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English :

All day: Craft market

L’événement Les Houches en Fête Les Houches a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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