Les images qui restent, les images qui manquent. Photographies du Népal, Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris

Informations pratiques

Les images qui restent, les images qui manquent. Photographies du Népal 8 avril – 4 octobre 2027 Musée du Quai Branly – Jacques Chirac Paris

Tarif plein : 14 € Tarif réduit : 11 € Tarif spécifique : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-08T10:30:00+02:00 – 2027-04-08T22:00:00+02:00

Fin : 2027-10-04T10:30:00+02:00 – 2027-10-04T19:00:00+02:00

ExpositionLes images qui restent, les images qui manquent. Photographies du Népal

Du 8 avril 2026 au 4 octobre 2027

A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie 2026-2027, cet accrochage propose une traversée de la collection de photographies du Népal conservées au musée, depuis les portraits royaux du 19ᵉ siècle au travail du photographe contemporain Prasiit Sthapit. En réunissant des ensembles inédits ou rarement montrés, cet accrochage interroge la manière dont les images ont façonné la visibilité du pays, construit des récits historiques et laissé subsister des absences.

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 Paris, France Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 33156617172 https://www.quaibranly.fr Entrées : – Debilly – 37, quai Branly – face à la passerelle Debilly. – Université – 218, rue de l’Université. – Bassins – 206, rue de l’Université. Accès réservé aux personnes en situation de handicap moteur – 222, rue de l’Université. Stations de Métro : Ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna. Ligne 8 : Ecole Militaire. Ligne 6 : Bir Hakeim. Stations de RER – ligne C. RER C : Pont de l’Alma ou Champ de Mars Tour Eiffel. Bus : Ligne 42 : arrêts Tour Eiffel ou Bosquet-Rapp. Lignes 63, 80.

Exposition Les images qui restent, les images qui manquent. Photographies du Népal

© Boîte arts graphiques, Exposition « Rondônia (comment je suis tombé amoureux d’une ligne) ». Photo Julien Brachhammer, musée du quai Branly – Jacques Chirac