Les Imitatueurs l’Espace VO Montauban

Informations pratiques

Montauban

Les Imitatueurs

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 21:00:00

fin : 2026-10-17 22:00:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

Le seul Duo d’Imitateurs en France !

Ces imitateurs nouvelle génération bousculent les codes.

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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com

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English : Les Imitatueurs

The only impressionist duo in France!

These next-generation impressionists are shaking up the conventions.

L’événement Les Imitatueurs Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban