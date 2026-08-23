Les Imitatueurs l’Espace VO Montauban
vendredi 16 octobre 2026 · l'Espace VO · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Les Imitatueurs
l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 21:00:00
fin : 2026-10-17 22:00:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17
Le seul Duo d’Imitateurs en France !
Ces imitateurs nouvelle génération bousculent les codes.
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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com
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English : Les Imitatueurs
The only impressionist duo in France!
These next-generation impressionists are shaking up the conventions.
L’événement Les Imitatueurs Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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