Les Improïdes débarquent au Musée Voulgre., Musée André Voulgre, Mussidan
Les Improïdes débarquent au Musée Voulgre., Musée André Voulgre, Mussidan samedi 23 mai 2026.
Les Improïdes débarquent au Musée Voulgre. Samedi 23 mai, 19h00 Musée André Voulgre Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Les Improïdes débarquent au Musée Voulgre. Ces automates humanoïdes ont été créés spécialement pour la Nuit des Musées. Créatures à l’aspect humain, et à l’autonomie limitée à 5 minutes maximum, ils se nourrissent de vos idées pour donner vie à votre imagination, inspirés par la visite du musée. Donnez-leur un mot, une phrase et ils en feront toute une histoire. Une balade originale ponctuée de scènes improvisées par le collectif Kraken Mécanique pour découvrir ou redécouvrir notre passé au fil des salle.
Musée André Voulgre 2 Rue Raoul Grassin, 24400 Mussidan, France Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553812355 https://museevoulgre.fr Maison de maître, meublée, du XIXe siècle, salles d’exposition sur les activités quotidiennes d’autrefois, salles d’exposition sur les métiers d’autrefois, salles d’exposition sur la poterie paysanne de Beauronne, salles d’exposition sur les techniques et l’outillage agricoles, salle sur la préhistoire de la vallée de l’Isle.
Les Improïdes débarquent au Musée Voulgre. Ces automates humanoïdes ont été créés spécialement pour la Nuit des Musées. Créatures à l’aspect humain, et à l’autonomie limitée à 5 minutes maximum, ils…
©museevoulgre
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