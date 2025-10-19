Les Impropulsifs Bretelles Théâtre d’improvisation Loudun

Les Impropulsifs à Bretelles Théâtre d’improvisation

Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Ls mettent le feu dans les salles de spectacle selon les règles spontanées et jubilatoires d’un scénario construit dans l’instant.

Improvisation, impulsivité ne fusionnent pas seulement dans le nom de cette troupe mais tout au long de ses spectacles.

N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !

Par SMS ou sur HelloAsso .

Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17

