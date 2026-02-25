Les Inattendus du Conservatoire Musiques slaves et tsiganes Café de Maurizi Cahors

Les Inattendus du Conservatoire Musiques slaves et tsiganes Café de Maurizi

Place des Consuls Cahors Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Café De Maurizi est un ensemble à géométrie variable pour violon, violoncelle, contrebasse, piano et chant lyrique.

Dans un spectacle dynamique, les musiciens jouent des musiques slaves et tsiganes atemporelles ainsi que des trésors du répertoire classique. Ces musiques authentiques de Transylvanie signées par Oreste De Maurizi, compositeur français d’origine italienne évoquent passions, traditions populaires ou chants des oiseaux.

Elles ont contribué aux succès de la chanson française de Charles Aznavour, Dalida, Rika Zaraï, Ivan Rebrov et autres artistes en vogue dans les années 1960.

Le spectacle de Café De Maurizi vous réserve des moments virtuoses, des jeux de scène inédits, les musiciens dansant avec leur instrument et s’amusant à interagir avec le public, jouant pour le meilleur et pour le sourire.

Céline Lesage, violoniste

Éric Lesage, pianiste

Nicole Fournié, mezzo-soprano

Alice Mathé, violoncelliste

Nathanaël Korinman, contrebassiste

