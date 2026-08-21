Informations pratiques

Le Boulou

*LES INCONTOURNABLES DU BOULOU

4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 16:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

VISITE GUIDÉE

Entre art et architecture, que choisissez-vous ? Notre guide vous propose les deux thématiques abordées lors de la même visite au Boulou. En parlant du patrimoine riche que nous offre le Boulou, notre guide parlera de ces 2 sujets passionnants.

.

4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GUIDED TOUR

Art or architecture—which would you choose? Our guide will explore both of these themes during the same tour in Le Boulou. While discussing the rich cultural heritage that Le Boulou has to offer, our guide will delve into these two fascinating topics.

L’événement *LES INCONTOURNABLES DU BOULOU Le Boulou a été mis à jour le 2026-08-21 par VALLESPIR TOURISME