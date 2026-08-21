*LES INCONTOURNABLES DU BOULOU Le Boulou
jeudi 24 septembre 2026 · Le Boulou
Informations pratiques
Le Boulou
*LES INCONTOURNABLES DU BOULOU
4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 16:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
VISITE GUIDÉE
Entre art et architecture, que choisissez-vous ? Notre guide vous propose les deux thématiques abordées lors de la même visite au Boulou. En parlant du patrimoine riche que nous offre le Boulou, notre guide parlera de ces 2 sujets passionnants.
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4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com
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English :
GUIDED TOUR
Art or architecture—which would you choose? Our guide will explore both of these themes during the same tour in Le Boulou. While discussing the rich cultural heritage that Le Boulou has to offer, our guide will delve into these two fascinating topics.
L’événement *LES INCONTOURNABLES DU BOULOU Le Boulou a été mis à jour le 2026-08-21 par VALLESPIR TOURISME
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