Les « indispensables » de la rentrée littéraire, Médiathèque Stéphane Hessel, Montlouis-sur-Loire

Informations pratiques

Les « indispensables » de la rentrée littéraire Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque Stéphane Hessel Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Difficile de s’y retrouver devant l’abondance des sorties littéraires du mois de septembre (plus de 500 nouveautés ! ) ?

La médiathèque s’associe à la librairie Des Yeux d’Or pour vous présenter leurs 15 coups de coeur de cette rentrée !

Médiathèque Stéphane Hessel 6, rue Jean-Jacques Rousseau 37270 Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 45 00 42 http://www.mediatheque.ville-montlouis-loire.fr https://www.facebook.com/mediathequestephanehessel [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 45 00 42 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-montlouis-loire.fr »}] Parking à proximité, places de parking PMR

Biblis en folie 2026

© Médiathèque Stéphane Hessel