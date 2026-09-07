Les « indispensables » de la rentrée littéraire, Médiathèque Stéphane Hessel, Montlouis-sur-Loire
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Stéphane Hessel · Montlouis-sur-Loire
Informations pratiques
Les « indispensables » de la rentrée littéraire Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque Stéphane Hessel Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Difficile de s’y retrouver devant l’abondance des sorties littéraires du mois de septembre (plus de 500 nouveautés ! ) ?
La médiathèque s’associe à la librairie Des Yeux d’Or pour vous présenter leurs 15 coups de coeur de cette rentrée !
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Biblis en folie 2026
© Médiathèque Stéphane Hessel
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