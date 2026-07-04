Les infectés, Musée de Nuits-Saint-Georges, Nuits-Saint-Georges
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Nuits-Saint-Georges · Nuits-Saint-Georges
Informations pratiques
Les infectés 19 et 20 septembre Musée de Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or
À partir de 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Basé sur le jeu du Loup-Garou, les visiteurs seront invités à découvrir qui tente d’infecter le reste des patients.
Musée de Nuits-Saint-Georges 12 Rue Camille Rodier, 21700 Nuits-Saint-Georges, France Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380620134 https://www.ot-nuits-st-georges.fr http://www.climats-bourgogne.com [{« type »: « email », « value »: « accueil.musee@nuitsstgeorges.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 62 01 37 »}] Collections archéologiques gallo-romaines (site des Bolards). Collections mérovingiennes. Collections militaires : les chasseurs à pied, armes, costumes et souvenirs évoquant la bataille de Nuits (18 décembre 1870). Peintures de Jean François sur la vigne et le vin.
Basé sur le jeu du Loup-Garou, les visiteurs seront invités à découvrir qui tente d’infecter le reste des patients.
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