Les innovations techniques au Moyen Âge, Musée des Bastides, Monflanquin

Informations pratiques

Les innovations techniques au Moyen Âge 19 et 20 septembre Musée des Bastides Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Le Moyen Âge est souvent associé à une période de stagnation, tandis qu’il a vu naître de nombreuses innovations techniques

Venez les découvrir autour d’une programmation unique pour petits et grands sur l’ensemble du week-end !

Musée des Bastides Place des arcades, 47150 Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 36 40 19 http://coeurdebastides.com Ce centre d’interprétation du patrimoine est consacré au phénomène des bastides, villes neuves du Moyen Âge, apparues dans le Sud-Ouest de la France.

Le musée se compose de deux étages, avec des panneaux explicatifs, des maquettes, des supports audio et vidéo et des outils pédagogiques pour les enfants.

Le Moyen Âge est souvent associé à une période de stagnation, tandis qu’il a vu naître de nombreuses innovations techniques

©OTCB