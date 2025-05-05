Les Instants Bivouak Brasserie des Tilleuls Nyons

Les Instants Bivouak

Brasserie des Tilleuls 30 Allée des Rassades Nyons Drôme

Début : Vendredi 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

2026-05-02

Les Instants Bivouak reviennent avec la fougue de l’étalon et l’endurance de la gazelle. Plus vigoureux que jamais, nous vous avons concocté une programmation qui frôle les étoiles.

Brasserie des Tilleuls 30 Allée des Rassades Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 43 72 08 bierebivouak@gmail.com

English :

Instants Bivouak returns with the ardor of a stallion and the stamina of a gazelle. More vigorous than ever, we’ve concocted a program that’s as close to the stars as you can get.

