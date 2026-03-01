Les instants historiques Courtenay
Les instants historiques
Venez remonter le temps entre passionnés de l’histoire de Courtenay ! Chacun vient avec ses connaissances, ses documents, et ses récits à partager…
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 27 85
English :
Come and step back in time with other Courtenay history enthusiasts! Everyone brings their own knowledge, documents and stories to share?
