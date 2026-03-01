Les instants historiques

25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 18:00:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Venez remonter le temps entre passionnés de l’histoire de Courtenay ! Chacun vient avec ses connaissances, ses documents, et ses récits à partager…

Venez remonter le temps entre passionnés de l’histoire de Courtenay ! Chacun vient avec ses connaissances, ses documents, et ses récits à partager… .

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 27 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and step back in time with other Courtenay history enthusiasts! Everyone brings their own knowledge, documents and stories to share?

L’événement Les instants historiques Courtenay a été mis à jour le 2026-02-28 par OT 3CBO