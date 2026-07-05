Informations pratiques

Fougères

Les Interdits du Château

Place Pierre Symon Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-30

Explorez les endroits inconnus et interdits du château !

Des souterrains dans le château ? Il n’en existe pas ! Des endroits inconnus et dérobés au regard subsistent pourtant. Si vous aimez l’exploration, et n’avez pas peur du noir ou des escaliers vertigineux, cette visite est pour vous !

Visite non accessible, bonne condition physique conseillée Dès 12 ans À payer directement le jour de l’animation à la billetterie du château à la Coursive !

Handicap moteur et handicap auditif -> Projection de la vidéo du parcours visible à la Coursive (Salle Juliette Drouet, en accès libre) sur le créneau de visite. .

Place Pierre Symon Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 46 06 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Interdits du Château Fougères a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUGERES