Les Interdits du Château Fougères
dimanche 5 juillet 2026 · Fougères
Informations pratiques
Fougères
Les Interdits du Château
Place Pierre Symon Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-30
Explorez les endroits inconnus et interdits du château !
Des souterrains dans le château ? Il n’en existe pas ! Des endroits inconnus et dérobés au regard subsistent pourtant. Si vous aimez l’exploration, et n’avez pas peur du noir ou des escaliers vertigineux, cette visite est pour vous !
Visite non accessible, bonne condition physique conseillée Dès 12 ans À payer directement le jour de l’animation à la billetterie du château à la Coursive !
Handicap moteur et handicap auditif -> Projection de la vidéo du parcours visible à la Coursive (Salle Juliette Drouet, en accès libre) sur le créneau de visite. .
Place Pierre Symon Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 46 06 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Interdits du Château Fougères a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUGERES
À voir aussi à Fougeres (Ille-et-Vilaine)
- Lèz Chminries d’létë Concert de Serène Fougères 8 juillet 2026
- Les Jeudis du Château La promesse du vide Fougères 9 juillet 2026
- Tournez moulins aux lavoirs Ateliers du Matrimoine et du Patrimoine Fougères 10 juillet 2026
- C’est la récré au château Atelier du Matrimoine et du Patrimoine Fougères 17 juillet 2026
- Les Jeudis du Château Branle Bas de Combat Fougères 23 juillet 2026