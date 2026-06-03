Les Invalides font leur cinéma – Cinéma en plein air Hôtel national des Invalides Paris

Programmation à venir…

« Les Invalides font leur cinéma ! » est un événement caritatif organisé au profit des militaires blessés et des familles endeuillées des armées.

Du jeudi 03 septembre 2026 au samedi 05 septembre 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 23h00

payant

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-03T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-03T20:00:00+02:00_2026-09-03T23:00:00+02:00;2026-09-04T20:00:00+02:00_2026-09-04T23:00:00+02:00;2026-09-05T20:00:00+02:00_2026-09-05T23:00:00+02:00

Hôtel national des Invalides 129 rue de Grenelle, 75007 PARIS 75007 accès par Place VaubanParis



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