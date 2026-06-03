Les Invalides font leur cinéma – Cinéma en plein air Hôtel national des Invalides Paris
Les Invalides font leur cinéma – Cinéma en plein air Hôtel national des Invalides Paris jeudi 3 septembre 2026.
Programmation à venir…
« Les Invalides font leur cinéma ! » est un événement caritatif organisé au profit des militaires blessés et des familles endeuillées des armées.
Du jeudi 03 septembre 2026 au samedi 05 septembre 2026 :
jeudi, vendredi, samedi
de 20h00 à 23h00
payant
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-03T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-03T20:00:00+02:00_2026-09-03T23:00:00+02:00;2026-09-04T20:00:00+02:00_2026-09-04T23:00:00+02:00;2026-09-05T20:00:00+02:00_2026-09-05T23:00:00+02:00
Hôtel national des Invalides 129 rue de Grenelle, 75007 PARIS 75007 accès par Place VaubanParis
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