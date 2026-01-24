Les Jardins d’Arcadie : Exposition et archives du quartier de l’Hôtel des Postes de Châteauroux, Les Jardins d’Arcadie / Hôtel des postes, Châteauroux

Informations pratiques

Les Jardins d’Arcadie : Exposition et archives du quartier de l’Hôtel des Postes de Châteauroux Samedi 19 septembre, 10h00 Les Jardins d’Arcadie / Hôtel des postes Indre

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

En partenariat avec les archives municipales de la ville de Châteauroux, venez découvrir des archives photographiques et l’histoire du quartier de l’Hôtel des Postes au sein du bâtiment réinventé en résidence services séniors Les Jardins d’Arcadie.

Les Jardins d’Arcadie / Hôtel des postes 1 rue Henri Barboux 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 02 19 00 57 45 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-chateauroux?residence_interet=35 L’Hôtel des Postes de Châteauroux est un bâtiment historique emblématique de la ville, construit en 1928 dans le style Art déco.

En partenariat avec les archives municipales de la ville de Châteauroux, venez découvrir des archives photographiques et l’histoire du quartier de l’Hôtel des Postes.

©LESJARDINSDARCADIE