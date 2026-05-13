LES JARDINS DU MUSÉUM (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Toulouse

Toulouse

LES JARDINS DU MUSÉUM (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS)

JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les Jardins du Muséum vous ouvrent leurs portes pour la 22ème édition des Rendez-vous aux Jardins .

Cette année, les Rendez-vous aux jardins s’intéressent à un de nos 5 sens la vue. Le Muséum en profite pour vous faire explorer les jardins à travers des animations pour développer votre sens de l’observation. L’occasion de découvrir la richesse esthétique des plantes au cœur des jardins.

Les activités proposées

– Toutes les feuilles sont dans la nature avec de la sérigraphie découvrez les petits détails cachés des plantes.

– Voir les petites choses en grand à l’aide d’une loupe partez à l’aventure.

Retrouvez le programme complet sur le site internet officiel des Rendez-Vous aux Jardins. .

JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr

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English :

The Museum Gardens open their doors to you for the 22nd edition of Rendez-vous aux Jardins .

L’événement LES JARDINS DU MUSÉUM (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE