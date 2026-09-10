LES JARDINS SONORES THÉATRE DE VERDURE Toulouse
samedi 3 octobre 2026 · THÉATRE DE VERDURE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LES JARDINS SONORES
THÉATRE DE VERDURE 18 Avenue du Grand Ramier Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Préparez-vous de nouveau à danser sur de la bonne musique dans un lieu charismatique, le Théâtre de Verdure !
Pour la saison 33 des Jardins Sonores à Toulouse, DME accueille de talentueux DJ régionaux et internationaux.
Pour cette nouvelle édition, profiter d’une soirée placée sous le signe de la danse, du partage et de l’émotion musicale. 5 .
THÉATRE DE VERDURE 18 Avenue du Grand Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready once again to dance to great music at a charismatic venue, the Théâtre de Verdure!
L’événement LES JARDINS SONORES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026