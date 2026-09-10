LES JARDINS SONORES THÉATRE DE VERDURE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES JARDINS SONORES

THÉATRE DE VERDURE 18 Avenue du Grand Ramier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Préparez-vous de nouveau à danser sur de la bonne musique dans un lieu charismatique, le Théâtre de Verdure !

Pour la saison 33 des Jardins Sonores à Toulouse, DME accueille de talentueux DJ régionaux et internationaux.

Pour cette nouvelle édition, profiter d’une soirée placée sous le signe de la danse, du partage et de l’émotion musicale. 5 .

THÉATRE DE VERDURE 18 Avenue du Grand Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Get ready once again to dance to great music at a charismatic venue, the Théâtre de Verdure!

L’événement LES JARDINS SONORES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE