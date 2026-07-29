AGENDA · Guénin
les jeudis à la paillotte spectacle Absurcus Compagny Guénin
jeudi 6 août 2026 · Guénin
Informations pratiques
Guénin
les jeudis à la paillotte spectacle Absurcus Compagny
Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
À 18h spectacle de cirque Absurcus Compagny avec jonglerie et échassier.
Convivialité assurée, barbecue à disposition. Musique Jeux Bar.
Présence du food truck Le Champ des Papilles avec des burgers. .
Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 09 09
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English :
L’événement les jeudis à la paillotte spectacle Absurcus Compagny Guénin a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BAUD Communauté
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