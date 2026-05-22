LES JEUDIS AU CHATEAU Château de Bertier Pinsaguel jeudi 9 juillet 2026.
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-08-27 02:00:00
Concerts en plein air avec buvette et food trucks dès 18h.
9 juillet Froggy Blues C°
16 juillet DJ Mr Brun
23 juillet Real Gypsies
30 juillet Tanak
6 août Volatero Quarteto
13 août DJ Mr Brun
20 août Mister Team
27 août Solak Balik .
Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 88 vielocale@mairie-pinsaguel.com
English :
Thursdays at the Château
Open-air concerts with refreshments and food trucks from 6pm.
L’événement LES JEUDIS AU CHATEAU Pinsaguel a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
