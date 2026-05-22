Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES JEUDIS AU CHATEAU Château de Bertier Pinsaguel

LES JEUDIS AU CHATEAU Château de Bertier Pinsaguel

LES JEUDIS AU CHATEAU Château de Bertier Pinsaguel jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Château de Bertier

Adresse : CHATEAU DES CONFLUENCES

Ville : 31120 Pinsaguel

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Pinsaguel

LES JEUDIS AU CHATEAU

Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-08-27 02:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Les Jeudis au Château
Concerts en plein air avec buvette et food trucks dès 18h.
Les Jeudis au Château
Concerts en plein air avec buvette et food trucks dès 18h
9 juillet Froggy Blues C°
16 juillet DJ Mr Brun
23 juillet Real Gypsies
30 juillet Tanak
6 août Volatero Quarteto
13 août DJ Mr Brun
20 août Mister Team
27 août Solak Balik   .

Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 88  vielocale@mairie-pinsaguel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursdays at the Château
Open-air concerts with refreshments and food trucks from 6pm.

L’événement LES JEUDIS AU CHATEAU Pinsaguel a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Pinsaguel (Haute-Garonne)