LES OLYMPIADES Château de Bertier Pinsaguel
LES OLYMPIADES Château de Bertier Pinsaguel samedi 11 juillet 2026.
Pinsaguel
LES OLYMPIADES
Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 13:30:00
fin : 2026-07-11 02:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Les Olympiades by le Lapin reviennent pour le plaisir de tous les pinsaguelois !
Les Olympiades by le Lapin reviennent pour le plaisir de tous les pinsaguelois !
13H30 Arrivée des équipes
14h30 Début des épreuves
18h-18h30 Remise des récompenses
18h30-21h Barbecue/saucisse/frites
21h-02h00 Soirée dansante avec Disco Mobile Pascal animation
espace buvette et restauration
Annulation en cas de pluie 3 .
Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 88 vielocale@mairie-pinsaguel.com
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English :
The Olympiads by le Lapin are back for the pleasure of all Pinsaguelois!
L’événement LES OLYMPIADES Pinsaguel a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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