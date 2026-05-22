LES OLYMPIADES Château de Bertier Pinsaguel

Pinsaguel

LES OLYMPIADES

Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 13:30:00

fin : 2026-07-11 02:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Les Olympiades by le Lapin reviennent pour le plaisir de tous les pinsaguelois !

Les Olympiades by le Lapin reviennent pour le plaisir de tous les pinsaguelois !

13H30 Arrivée des équipes

14h30 Début des épreuves

18h-18h30 Remise des récompenses

18h30-21h Barbecue/saucisse/frites

21h-02h00 Soirée dansante avec Disco Mobile Pascal animation

espace buvette et restauration

Annulation en cas de pluie 3 .

Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 88 vielocale@mairie-pinsaguel.com

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English :

The Olympiads by le Lapin are back for the pleasure of all Pinsaguelois!

L’événement LES OLYMPIADES Pinsaguel a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE