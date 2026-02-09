Les jeudis au musée : le portrait de George Sand façon vitrail

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-29 14:30:00

fin : 2026-10-29 16:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Venez découvrir l’histoire des vitraux, leur fabrication, leur rôle et les messages qu’ils transmettent. Ensuite, vous réaliserez le portrait de George Sand en papier vitrail, collé sur un support cartonné afin de reproduire l’effet des fils de plomb.

Public 6 à 12 ans. Sur réservation. 5.5 .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

English :

Come and discover the history of stained glass, how it is made, its role and the messages it conveys. Then, create a stained glass portrait of George Sand, glued to a cardboard backing to reproduce the effect of lead wires.

L’événement Les jeudis au musée : le portrait de George Sand façon vitrail Déols a été mis à jour le 2026-02-09 par BERRY