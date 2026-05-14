Les Jeudis Canons Chez Jeannot Chez Jeannot Aigues-Mortes
Les Jeudis Canons Chez Jeannot Chez Jeannot Aigues-Mortes jeudi 4 juin 2026.
Aigues-Mortes
Les Jeudis Canons Chez Jeannot
Chez Jeannot 38 rue de la république Aigues-Mortes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 17:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Tous les jeudis d’été venez découvrir les domaines et producteurs qui nous accompagnent pour certains depuis 5 ans maintenant.
Vins, bières et spiritueux seront au rendez-vous, à tour de rôle, lors des jeudis canons Chez Jeannot.
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Chez Jeannot 38 rue de la république Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 6 35 44 82 97 cave.chezjeannot@gmail.com
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English :
Every Thursday in summer, come and discover the estates and producers who have been with us, some of them for 5 years now.
Wines, beers and spirits will be on offer, in turn, during Chez Jeannot’s hot Thursdays .
L’événement Les Jeudis Canons Chez Jeannot Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes
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