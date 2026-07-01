Les Jeudis de Barbentane Quand on veut, on peut ! Espace Baron de Chabert Barbentane
jeudi 23 juillet 2026 · Espace Baron de Chabert · Barbentane
Informations pratiques
Barbentane
Les Jeudis de Barbentane Quand on veut, on peut !
Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 21h. Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours Barbentane Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Les Jeudis de Barbentane Quand on veut, on peut !
Les Jeudis de Barbentane. Représentation au Jardin Baron de Chabert.
L’humoriste Marion Manca partage ses souvenirs d’école et des anecdotes de tournage, tout en incarnant des personnages loufoques et déjantés. Préparez-vous à passer une heure de rire avec Quand on veut, on peut ! .
Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85
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English :
Thursdays in Barbentane Where there’s a will, there’s a way!
L’événement Les Jeudis de Barbentane Quand on veut, on peut ! Barbentane a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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