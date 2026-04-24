Proupiary

LES JEUDIS DE BONNEFONT CONCERT PARADE

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Concerts gratuits -en extérieur.

19h15-20h45 Restauration avec Le Local A Pizza et Zéphine.

21h Concert Musique onirique et pétillante. Musiciens reconnus dans leurs esthétiques respectives, Jiang Nan, Louise Grévin et Ferdinand Doumerc se réunissent pour monter un trio à l’instrumentation inédite. Entre folk, musique traditionnelle chinoise, jazz et musique contemporaine, Parade diffuse un son inédit, bénéficiant d’une identité́ sonore forte la large palette du guzheng (instrument à cordes chinois évoquant autant la mandoline que la kora, la harpe qu’une percussion inclassable) répond à la noblesse, au lyrisme et à la force du violoncelle, tandis que le saxophone amène une couleur presque vocale à l’ensemble, un souffle évocateur. Cette Parade n’emprunte pas son nom à la tonitruante parade militaire, elle évoque plus la parade amoureuse, faite de douceur, de séduction et de coups d’éclat. Tout en ayant une approche essentiellement feutrée, Parade cherche la puissance, la force dans le murmure, la main ferme dans le gant de velours. N’excluant ni les grooves entêtants, ni les pointes d’humour, le trio réalise une musique très imagée, plongeant l’auditeur dans un bain de sensations. .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free outdoor concerts.

L’événement LES JEUDIS DE BONNEFONT CONCERT PARADE Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE