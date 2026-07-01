Les jeudis de la bibliothèque, Bibliothèque Choiseul, Versailles
jeudi 24 septembre 2026 · Bibliothèque Choiseul · Versailles
Informations pratiques
Les jeudis de la bibliothèque Jeudi 24 septembre, 18h00 Bibliothèque Choiseul Yvelines
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00
Menées par des intervenants spécialistes de leur domaine, ces conférences ouvertes à tous abordent des thématiques variées. Elles sont organisées en partenariat avec l’association des Amis de la bibliothèque.
Bibliothèque Choiseul 5, rue de l’Indépendance américaine – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 90 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 28 90 »}] Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur sept sites. Le premier d’entre eux, l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Choiseul) mêle collections patrimoniales et ressources d’aujourd’hui, destinées à tous les publics à partir de 12 ans.
Conférence par Charles-Éloi Vial et Guillaume Frantzwa : « Beaumarchais et l’Amérique ».
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