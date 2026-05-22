Soissons

LES JEUDIS DE LA SAINT JEAN Banane et brocolis

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Ce que raconte le spectacle…

La Comtesse de Banolis arrive pour sa grande

conférence et vient expliquer combien il est

important d’avoir une alimentation équilibrée, qu’il

est essentiel de manger des fruits et légumes et de

démarrer la journée par un bon petit déjeuner.

Les enfants sont mis à contribution pour découvrir

moult fruits et légumes et partager une

dégustation d’une petite salade de fruits !

Ce que raconte le spectacle…

La Comtesse de Banolis arrive pour sa grande

conférence et vient expliquer combien il est

important d’avoir une alimentation équilibrée, qu’il

est essentiel de manger des fruits et légumes et de

démarrer la journée par un bon petit déjeuner.

Les enfants sont mis à contribution pour découvrir

moult fruits et légumes et partager une

dégustation d’une petite salade de fruits ! .

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What the show is about…

The Comtesse de Banolis arrives for her grand

conference and explains how important it is

how important it is to have a balanced diet, that it is

to eat fruit and vegetables, and to start the day with a good

the day with a good breakfast.

Children are invited to join in the fun, discovering

fruits and vegetables and share a tasting

tasting a small fruit salad!

L’événement LES JEUDIS DE LA SAINT JEAN Banane et brocolis Soissons a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Soissonnais-Valois