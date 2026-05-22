LES JEUDIS DE LA SAINT JEAN Banane et brocolis Soissons
LES JEUDIS DE LA SAINT JEAN Banane et brocolis Soissons jeudi 23 juillet 2026.
Soissons
LES JEUDIS DE LA SAINT JEAN Banane et brocolis
Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Ce que raconte le spectacle…
La Comtesse de Banolis arrive pour sa grande
conférence et vient expliquer combien il est
important d’avoir une alimentation équilibrée, qu’il
est essentiel de manger des fruits et légumes et de
démarrer la journée par un bon petit déjeuner.
Les enfants sont mis à contribution pour découvrir
moult fruits et légumes et partager une
dégustation d’une petite salade de fruits !
Ce que raconte le spectacle…
La Comtesse de Banolis arrive pour sa grande
conférence et vient expliquer combien il est
important d’avoir une alimentation équilibrée, qu’il
est essentiel de manger des fruits et légumes et de
démarrer la journée par un bon petit déjeuner.
Les enfants sont mis à contribution pour découvrir
moult fruits et légumes et partager une
dégustation d’une petite salade de fruits ! .
Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
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English :
What the show is about…
The Comtesse de Banolis arrives for her grand
conference and explains how important it is
how important it is to have a balanced diet, that it is
to eat fruit and vegetables, and to start the day with a good
the day with a good breakfast.
Children are invited to join in the fun, discovering
fruits and vegetables and share a tasting
tasting a small fruit salad!
L’événement LES JEUDIS DE LA SAINT JEAN Banane et brocolis Soissons a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Soissonnais-Valois
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