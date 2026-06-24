Soissons

Spectacle les jeudis de Saint-Jean Banane et brocolis

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

La comtesse de Banolis arrive pour sa grande conférence et vient expliquer combien il est important d’avoir une alimentation équilibrée. Le public est mis à contribution…

Compagnie Acaly

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

La comtesse de Banolis arrive pour sa grande conférence et vient expliquer combien il est important d’avoir une alimentation équilibrée. Le public est mis à contribution…

Compagnie Acaly

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

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English :

The Countess of Banolis arrives for her major lecture and explains how important it is to eat a balanced diet. The audience is invited to participate…

Acaly Theater Company

For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

L’événement Spectacle les jeudis de Saint-Jean Banane et brocolis Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Aisne Tourisme