Spectacle les jeudis de Saint-Jean Banane et brocolis Soissons
Spectacle les jeudis de Saint-Jean Banane et brocolis Soissons jeudi 23 juillet 2026.
Soissons
Spectacle les jeudis de Saint-Jean Banane et brocolis
Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
La comtesse de Banolis arrive pour sa grande conférence et vient expliquer combien il est important d’avoir une alimentation équilibrée. Le public est mis à contribution…
Compagnie Acaly
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
La comtesse de Banolis arrive pour sa grande conférence et vient expliquer combien il est important d’avoir une alimentation équilibrée. Le public est mis à contribution…
Compagnie Acaly
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .
Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
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English :
The Countess of Banolis arrives for her major lecture and explains how important it is to eat a balanced diet. The audience is invited to participate…
Acaly Theater Company
For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
L’événement Spectacle les jeudis de Saint-Jean Banane et brocolis Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Aisne Tourisme
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