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Spectacle les jeudis de Saint-Jean Banane et brocolis Soissons

Spectacle les jeudis de Saint-Jean Banane et brocolis Soissons jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
Boulevard Jeanne d'Arc
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
0 0 Gratuit

Soissons

Spectacle les jeudis de Saint-Jean Banane et brocolis

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

La comtesse de Banolis arrive pour sa grande conférence et vient expliquer combien il est important d’avoir une alimentation équilibrée. Le public est mis à contribution…
Compagnie Acaly
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
La comtesse de Banolis arrive pour sa grande conférence et vient expliquer combien il est important d’avoir une alimentation équilibrée. Le public est mis à contribution…
Compagnie Acaly
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr   .

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56  patrimoine@ville-soissons.fr

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English :

The Countess of Banolis arrives for her major lecture and explains how important it is to eat a balanced diet. The audience is invited to participate…
Acaly Theater Company
For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

L’événement Spectacle les jeudis de Saint-Jean Banane et brocolis Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Aisne Tourisme

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