Spectacle, les jeudis de Saint-Jean soirée contes et projection l’Herbier de Lumières Soissons jeudi 6 août 2026.

Soissons

Spectacle, les jeudis de Saint-Jean soirée contes et projection l’Herbier de Lumières

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Déambulez dans l’abbaye pour découvrir les récits dédiés à Dame nature puis à partir de 21h30 suivez la projection de l’Herbier de Lumières !

Compagnie Beltène et association Contes et racontes

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

Déambulez dans l’abbaye pour découvrir les récits dédiés à Dame nature puis à partir de 21h30 suivez la projection de l’Herbier de Lumières !

Compagnie Beltène et association Contes et racontes

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

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English :

Stroll through the abbey to discover stories dedicated to Mother Nature, then, starting at 9:30 p.m., enjoy the “Herbier de Lumières” light show!

Compagnie Beltène and the Contes et racontes association

For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

L’événement Spectacle, les jeudis de Saint-Jean soirée contes et projection l’Herbier de Lumières Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Aisne Tourisme