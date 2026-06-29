Spectacle, les jeudis de Saint-Jean soirée contes et projection l’Herbier de Lumières Soissons
Spectacle, les jeudis de Saint-Jean soirée contes et projection l’Herbier de Lumières Soissons jeudi 6 août 2026.
Soissons
Spectacle, les jeudis de Saint-Jean soirée contes et projection l’Herbier de Lumières
Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Déambulez dans l’abbaye pour découvrir les récits dédiés à Dame nature puis à partir de 21h30 suivez la projection de l’Herbier de Lumières !
Compagnie Beltène et association Contes et racontes
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
Déambulez dans l’abbaye pour découvrir les récits dédiés à Dame nature puis à partir de 21h30 suivez la projection de l’Herbier de Lumières !
Compagnie Beltène et association Contes et racontes
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .
Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
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English :
Stroll through the abbey to discover stories dedicated to Mother Nature, then, starting at 9:30 p.m., enjoy the “Herbier de Lumières” light show!
Compagnie Beltène and the Contes et racontes association
For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
L’événement Spectacle, les jeudis de Saint-Jean soirée contes et projection l’Herbier de Lumières Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Aisne Tourisme
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